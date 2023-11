Leilão da rádio Brasil Sul, de Barbosa Neto, recebe lances até a terça-feira

Termina na próxima terça-feira (5) o prazo para que sejam enviados lances do leilão do prédio da Rádio Brasil Sul, que pertence ao ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto (PDT). O leilão é da 2ª Vara Cível de Londrina e será destinado ao pagamento de ação de indenização por danos morais movida pelo major aposentado da PM Adalberto Pereira da Silva. Em março deste ano, o valor da indenização estava em R$ 237.566,80. A avaliação do imóvel é de R$ 8 milhões e o lance inicial é de R$ 6 milhões. O imóvel encontra-se sobre duas chácaras, com área total de 11.090m² e compreende o prédio onde funciona a rádio, um prédio com dois pavimentos, de 521,72m² e 455,36m², e uma casa de transmissor, de 89,68m², além de um campo de futebol, uma casa de caseiro e uma piscina.



O leilão está em andamento apenas no formato on-line, no site www.jeleilloes.com.br e é organizado pelo leiloeiro Jorge Espolador.



Os lances do primeiro leilão serão encerrados às 10h da próxima terça, com valores acima do valor de avaliação. Não havendo comprador, inicia-se o segundo leilão, com encerramento às 14h, com o valor inicial de R$ 6 milhões.



Jorge Espolador explica que é muito fácil participar. "Quem quiser enviar lances online, precisa cadastrar-se no site da JE Leilões e solicitar habilitação. No site, também encontram-se todas as especificações dos bens: se há débitos, quais os prazos e as condições de pagamento. É possível também checar todas as informações sobre os lotes, como a relação dos imóveis e demais bens, valores, fotos, condições de pagamento e editais.”