Prédio da Rádio Brasil Sul vai a leilão público para pagamento de ação contra Barbosa Neto

O imóvel encontra-se sobre duas chácaras, com área total de 11.090 metros quadrados e compreende o prédio onde funciona a rádio (um prédio com dois pavimentos: de 521,72 metros quadrados e 455,36 metros quadrados, e uma casa de transmissor de 89,68m2), um campo de futebol, uma casa de caseiro e uma piscina.





O leilão já está em andamento apenas no formato on-line e é organizado pelo leiloeiro Jorge Espolador, da JE Leilões, de Londrina.

No dia 5 de dezembro, encerram-se os lances do 1º Leilão às 10h, com valores acima do valor de avaliação (ou seja, acima de R$ 8 milhões). Não havendo comprador, inicia-se o segundo leilão com encerramento às 14h, com o valor inicial de 6 milhões de reais.

Para enviar lances on-line, é preciso se cadastrar no site e solicitar habilitação.

No site da JE Leilões encontram-se todas as especificações dos bens: se há débitos, quais os prazos e as condições de pagamento. Na página, também é possível checar todas as informações sobre os lotes: a relação dos imóveis e demais bens, valores, fotos, condições de pagamento e editais.