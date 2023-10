Lidere 2023 antecipa tendências em inovação no mundo corporativo em Londrina

No mundo corporativo atual, onde as mudanças acontecem a todo momento e a inovação é uma exigência para se manter competitivo no mercado, a convergência de experiências bem-sucedidas e a troca de conhecimento são instrumentos valiosos. O Lidere 2023, evento realizado pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e correalizado pelo Sebrae e Estação 43, tem como objetivo antecipar as tendências em gestão, inovação, liderança e empreendedorismo ao mesmo tempo em que promove o encontro entre empresários, gestores e colaboradores, criando um ambiente favorável ao networking.





O evento, que está em sua sétima edição, acontece nos dias 18 e 19 de outubro, no Espaço Villa Planalto, em Londrina. Com uma extensa programação, que inclui palestras, plenárias, rodadas de negócios, workshops e business talks, o Lidere 2023 tem recorde no número de inscritos, com mais de 1,2 mil participantes de Londrina e região.

Em dois palcos simultâneos, se revezam profissionais de renome e especialistas de diversos setores que apresentarão temas de grande relevância na atualidade, entre eles, Inteligência Artificial, eventos corporativos, networking, cibersegurança, novas tecnologias, cenário econômico e estratégias de inovação sustentável.





Dentro do Lidere 2023 acontece nesta quinta-feira (19), a partir das 14 horas, o Investing Day E34, que reúne fundos de investimento e startups, aproximando as empresas que estão prontas para decolar de possíveis investidores. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a governança Estação 43, Codel, Sebrae e Acil Jovem.

“Neste ano, o evento está com uma concepção nova. Nosso objetivo é fazer com que os empresários tenham novos conhecimentos com exemplos reais de empresas que realizaram ações e deram certo, sempre tendo como pilares a gestão, a inovação, a liderança e o empreendedorismo, além do networking”, disse o presidente da Acil, Angelo Pamplona. “Os negócios ainda acontecem olho no olho e não faria sentido trazer 1,2 mil pessoas para um espaço como esse e elas ficassem apenas ouvindo as palestras, sem se conectarem.”





O gerente regional do Sebrae, Fabrício Pires Bianchi, destacou a parceria e colaboração da entidade com a Acil desde a primeira edição do Lidere e ressaltou a importância do evento. “Essa é uma grande oportunidade de conexão e geração de negócios. Às vezes, no dia a dia da empresa, a gente não para para fazer isso.”

“A inovação está no DNA de todos nós e em Londrina, estamos em um momento muito bom, com uma série de entidades trabalhando com inovação, como o Sebrae e a Codel, que têm nos apoiado bastante. E esse evento vem engrandecer ainda mais nosso ecossistema. Acredito que todo mundo vai sair daqui diferente, não só pelo conteúdo, mas pelos relacionamentos”, afirmou o presidente da Estação 43, Lúcio Kamiji.





Presente na solenidade de abertura do evento, o prefeito Marcelo Belinati creditou à união do setor empresarial, da população em geral e das entidades, como a Acil, a responsabilidade pelo desenvolvimento do município, que tem atraído grandes empresas. “Londrina precisava estar unida para construir o seu futuro.”