Londrina é o segundo município com máquina pública mais eficiente no Brasil, aponta ranking

No total, foram avaliados 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões (Instituições, Sociedade e Economia). A construção do Ranking de Competitividade dos Municípios contou com uma revisão da literatura sobre indicadores sintéticos e com uma análise de benchmarks nacionais e internacionais. Foram utilizados também dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) atualizados em 2022.

Conforme o levantamento, Londrina aparece em segundo lugar no quesito Funcionamento da Máquina Pública, sendo superada apenas por Vitória (ES). O estudo analisou os 410 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes.

Londrina é o segundo município brasileiro com a máquina pública mais eficiente. É o que apontou a pesquisa Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, elaborada pelo CLP (Centro de Liderança Pública), com a colaboração da plataforma Gove Digital.

Dentre esses critérios, Londrina é a primeira colocada nacionalmente no indicador Transparência Municipal. Já no que se refere à Qualificação do Servidor, o município é o quinto colocado no Brasil. No resultado geral da pesquisa, considerados todos os indicadores, pilares e dimensões, a cidade aparece na 26ª posição no ranking.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, comemorou o resultado da pesquisa. “Isso reflete a transparência e os esforços realizados para promover a eficiência da gestão. A prefeitura vem aplicando os recursos dos impostos dos cidadãos de forma adequada, para que eles sejam convertidos em benefícios para a própria população”, disse.





O secretário municipal de Governo e procurador-geral do município, João Luiz Esteves, destacou o alto nível de qualificação dos servidores municipais. Segundo ele, a administração tem conduzido diversas iniciativas nesse sentido, como a implantação da Escola de Governo de Londrina, que oferece um vasto leque de cursos e capacitações tanto para os servidores quanto para a comunidade em geral.

“Também temos ações muito significativas na área da transparência, e estamos desenvolvendo um programa de governança e compliance. Essa iniciativa estabelece um planejamento estratégico para todos os órgãos municipais e aperfeiçoou consideravelmente a forma de funcionamento da prefeitura, bem como os seus processos e procedimentos. Tudo isso, em conjunto, contribui para colocar o município de Londrina no patamar em que hoje ele se encontra”, afirmou.





De acordo com o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, um dos pontos fortes da administração municipal é a qualidade das informações contábeis e fiscais fornecidas à população, bem como a capacitação do corpo técnico de servidores.

“Outro aspecto em que temos trabalhado para evoluir cada vez mais é a facilidade da abertura de empresas. Nós conseguimos agilizar as consultas prévias, automatizando 70% desses processos, e isso possibilitou à junta uma maior velocidade para fazer os registros de abertura das empresas. E, junto à Diretoria de Tecnologia de Informação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, estamos viabilizando a dispensa de alvarás para os empreendimentos de baixo risco e a emissão automática de alvarás para os de médio risco. Por meio dessa ação, 75% dos empreendimentos estarão dispensados do alvará ou receberão os alvarás de forma automática”, sublinhou.





O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, salientou que o bom desempenho de Londrina no ranking é um reconhecimento pelo esforço que a atual gestão vem empreendendo para a melhoria da eficiência e da produtividade da prefeitura. Cavazotti frisou que Londrina é hoje uma cidade renovada e transformada, com ações acontecendo em todas as áreas.





“Esse reconhecimento também é importante porque esses rankings são acessados por empresas e por instituições na hora em que elas decidem fazer investimentos. As organizações procuram cidades com boa qualidade de vida para se estabelecer, então esses estudos dão visibilidade a Londrina e tornam a cidade mais atrativa para empreendimentos, já que estamos no topo do ranking”, disse. (Com N.Com)