Londrina lidera ranking das 30 cidades com maior expansão em franquias no Brasil

Londrina lidera a classificação das 30 cidades com maior expansão em franquias no país. De janeiro a junho de 2023, o segundo maior município do Paraná cresceu acima de 15% no número de operações quando comparado ao mesmo período do ano passado e subiu 25 posições no ranking. Divulgada recentemente pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), a lista aponta o fortalecimento de um movimento nacional de interiorização desse modelo de negócio que vem sendo observado já há alguns anos.





No Ranking das 30 Maiores Cidades, 12 não são capitais, o que corresponde a 40%. Logo atrás de Londrina, que saltou de 971 para 1.124 franquias - uma alta de 15,7% - está Sorocaba, no interior paulista, com expansão de 10,9%, passando de 990 para 1.098. Entre as dez primeiras estão ainda Campinas, na sexta colocação, Ribeirão Preto, nona colocada, e Santo André, na décima posição.

Publicidade

Publicidade





Entre as 30 mais, completam a lista das não capitais Niterói (11), São José do Rio Preto (16), Guarulhos (18), Jundiaí (20), São Bernardo do Campo (21), Uberlândia (22) e São José dos Campos (24).





O avanço do agronegócio explica, em parte, a expansão do franchising nos municípios interioranos, avalia a ABF. Mas há outros fatores, como o fortalecimento de cidades de regiões fora do eixo Rio-São Paulo, como se observa no interior paulista, e a retomada do turismo após a pandemia. “A interiorização aconteceu de alguns anos para cá. (Foi um movimento) estruturado, calculado e planejado pelas marcas franqueadoras, que começaram a enxergar um enorme potencial no interior do país”, disse o diretor da Regional Sul da ABF, André Belz.

Publicidade





No caso de Londrina, a quarta cidade mais populosa do Sul do Brasil e que concentra em sua região metropolitana uma população em torno de um milhão de habitantes, Belz classifica como “interior de luxo”. “Tem o agro, que é forte no Norte do Paraná, e que ajuda a circular dinheiro e gera uma demanda por consumo. Mas Londrina também é um polo de tecnologia, que oferece benefício de ISS (Imposto Sobre Serviço) para startups, é um polo universitário, uma cidade muito verticalizada. É uma série de coisas que faz de Londrina um interior de luxo.”





Segundo a ABF, as 1.124 franquias instaladas em Londrina faturaram, juntas, R$ 321.050.676 no primeiro semestre deste ano. Um crescimento de 23,52% sobre igual período de 2022, quando o balanço registrou um faturamento de R$ 259.897.109. No Paraná, a alta foi de 18%, com uma receita que subiu de R$ 6,2 bilhões para R$ 7,3 bilhões.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.