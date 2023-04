Londrina lidera ranking de cidades sustentáveis no Paraná

Londrina é o município mais sustentável do Paraná e o segundo da região Sul do Brasil.





É o que mostra o “Ranking de Cidades Sustentáveis”, elaborado pela plataforma Bright Cities a partir da avaliação dos 326 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes - levando em consideração os dados de 2021 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Todos os indicadores do ranking são provenientes da norma ISO 37120, que padroniza os indicadores de serviços urbanos e de qualidade de vida para construção da sustentabilidade.





De modo geral, os indicadores foram divididos em cinco pilares temáticos: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos.

Na região Sul, Londrina ficou atrás de Florianópolis e à frente de Curitiba, Maringá e Jaraguá do Sul (SC). Os municípios melhores classificados em outras regiões são Palmas (TO), no Norte, Sobral (CE), no Nordeste, Barueri (SP), no Sudeste, e Goiânia (GO), no Centro-Oeste.





De acordo com Alex Canziani, presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), a realização de rankings que medem diferentes indicadores é positiva porque ajuda a projetar a cidade e mostrar o nível de desenvolvimento atual.

“E esse ranking agora trazendo Londrina nesta bela posição sem dúvida é um fator de estímulo para que a gente continue com ações na área da governança, da infraestrutura, do desenvolvimento econômico e no fortalecimento das políticas públicas, porque tudo isso faz com que efetivamente a cidade caminhe para onde nós queremos”, pontuando que Londrina já fez o planejamento dos próximos 20 anos.





“[São] várias as ações que estamos fazendo para que a cidade seja cada vez mais inovadora, sustentável e com vida de qualidade.”





Na avaliação do presidente da Codel, essas ações são resultado da união do poder público e da sociedade civil organizada, que trabalham para o fortalecimento de Londrina.





