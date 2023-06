Londrina terá portal com dados e insights da construção civil com uso de IA

De maneira inédita, o Construhub – centro de inovação do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná) Paraná Norte – teve o projeto de inovação contemplado no 2º Edital de Inovação Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) para Indústrias Sindicalizadas. A avaliação de projetos foi concluída por uma comissão do Sistema Fiep e o Sinduscon vai receber um aporte de R$ 150 mil para desenvolver um trabalho para fornecer insights e análises de mercado para as empresas da indústria da construção civil em Londrina, com o objetivo de auxiliá-las na tomada de decisões estratégicas baseadas em dados, através de uma plataforma intuitiva. O valor total de recursos destinados aos finalistas do edital chegou a R$ 2 milhões.





O projeto de inteligência de mercado do Construhub promete mudar o panorama do setor significativamente. Ele é motivado pela necessidade das empresas do setor da construção civil em Londrina e região a coletarem e analisarem informações precisas sobre o mercado para se manterem competitivas e sustentáveis. “Através de um portal com uma interface responsiva e agradável, traremos esses dados e gráficos utilizando Inteligência Artificial e outras ferramentas, como Power Bi, para fornecer as empresas do setor dados preciosos e atualizados para tomada de decisões estratégicas e, assim, se adaptar às mudanças do mercado, garantindo eficiência operacional, redução de custos e aumento de competitividade”, afirma Murillo Braghin, head de inovação do Sinduscon PR Norte.

Braghin aponta que o projeto tem abrangência em marketing, design e ciência de dados. O diretor de Inovação do Sinduscon, Ricardo Gharib, auxiliou na elaboração e será o Diretor Técnico do projeto. Além disso, o Sebrae Paraná orientou a execução do edital. “Já acionamos o hub de IA e o Sebrae para estarem conosco nos próximos passos. Vamos fazer a assinatura do contrato com a Fiep este mês e a expectativa é iniciarmos os trabalhos em julho e encerrarmos em maio de 2024”, projeta Braghin.





O prazo previsto para execução das ações deve ser de no máximo 10 meses, a contar da data de assinatura do termo de cooperação técnica-financeira entre sindicatos e Fiep. Ainda é necessário comprovar os resultados planejados por meio de indicadores. Isso será fundamental para mensurar se os objetivos foram alcançados e garantir o apoio futuro em novos projetos.