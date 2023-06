FILO 2023 - 'Traveca Delights", performance de Mavi Veloso, une música, dança e movimento

O palco da Divisão de Artes Cênicas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai receber uma colagem de sensações, sonhos e música a partir da performance “Traveca Delights”, da artista Mavi Veloso. Brasileira radicada na Holanda, ela traz em conjunto experiências pessoais e coletivas em uma homenagem à performer Claudia Wonder, muito presente na cena underground de São Paulo nas décadas de 1980 e 2000.





A apresentação de Veloso no FILO - Festival Internacional de Londrina - que já está com ingressos esgotados, é o desdobramento de outros trabalhos realizados pela artista. “MUDA”, “Truque Trrrah” e “Trans* Opera” são performances que contribuíram para a montagem de “Traveca Delights”.

“Eu peguei alguns elementos de cada um [dos trabalhos anteriores] e tentei lapidar um pouquinho mais”, conta Veloso, que ressalta o impacto de Wonder na sua obra. “O nome é em paralelo com o trabalho da Claudia, porque ela tinha o Jardim das Delícias. Ela tinha uma banda e uma música com esse nome. E quando eu estava articulando, pensei: ‘Aquele é o jardim da Cláudia; esse aqui é o meu jardim, a minha coleção de delícias.”





Da performance, o público pode esperar uma apresentação que mescla imagem e música, com diálogo profundo com questões pessoais da artista, sempre com muita provocação.





“É muito provocante, mas tem um tema muito intimista de um universo particular meu. Essas minhas coleções, as minhas delícias. É muita música, muita imagem e movimento, e o público fica incluído ali”, citando que a ideia é derrubar a divisão entre palco e plateia.





