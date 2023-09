Londrina: Três produtos dominam riqueza do agronegócio

Soja, milho e frango de corte produziram, juntos, 65% do total das riquezas advindas no campo em Londrina no ano passado.





É o que mostra o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) do município, levantamento realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).

As 221,1 mil toneladas de soja (1ª safra) produzidas em 67 mil hectares em Londrina geraram uma riqueza de R$ 627,8 milhões em 2022, uma representativa fatia (40% do total do VBP). O VBP de Londrina total, por sua vez, ultrapassou R$ 1,5 bilhão.





EXPANSÃO DAS CULTURAS

Régis Choucino, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina, considera que ainda há possibilidade de expansão da cultura da soja no município. “Isso em virtude da ocupação de novas áreas que eram destinadas a outras atividades agropecuárias”, explica.





Na sequência do ranking do VBP de Londrina vem o milho (2ª safra). A produção de quase 175 mil toneladas do grão em 38 mil hectares gerou um VBP de R$ 212,1 milhões, mais de 13% do VBP total.





