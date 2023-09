'Stalking': perseguir, vigiar e perturbar pessoas presencial ou virtualmente é crime no Brasil

A Legislação do País, segundo a advogada, não diferencia as práticas de perseguição presencial dos atos de perseguição virtual, conhecido como cyberstalking . A especialista aponta, ainda, que a conduta tem sido cada vez mais frequente no universo on-line.

Derivado do verbo em inglês- que, em tradução literal para o português, significa "perseguir" -, oé, desde 2021, considerado crime no Brasil. A prática consiste em perseguir uma pessoa, presencial ou virtualmente, de forma constante, persistente e obsessiva.





O QUE FAZER?

Publicidade





Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia 20 de julho deste ano, indicam que a prática de stalking cresceu 75% em 2022 em comparação com o ano anterior, com o registro de 53.918 ocorrências do tipo no País.





O Paraná, de acordo com o levantamento, foi o terceiro estado a ter mais casos registrados em números absolutos, com 4.801 ocorrências. São Paulo e Rio Grande do Sul ocupam a primeira e a segunda posição no ranking com, respectivamente, 17.079 e 5.424 registros.

Publicidade





"Na grande maioria dos casos, o crime de perseguição acontece com mulheres, especialmente no âmbito da violência doméstica e familiar, sendo perfeitamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha", explica Fidelis. Nesses casos, a vítima deve procurar a Delegacia da Mulher para requerer uma medida protetiva.





Em casos em que não há violência doméstica contra a mulher, aponta a advogada, também é necessário ir até uma Delegacia de Polícia para registrar um B.O. (Boletim de Ocorrência) e representar contra o possível agressor.

Publicidade