Londrina triplica exportações em 2023, mas registra um terço do saldo de Maringá

Londrina exportou no último ano três vezes mais que em 2022. Ao todo, foram 5,2 bilhões ante 1,72 bilhão no ano retrasado. O número, que representa um crescimento de 310%, é quase três vezes menor que o de Maringá, que anotou aumento de 4,5%, chegando à marca de R$ 15 bilhões em produtos exportados em 2023. Os dados são da Comex Stat, portal do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).



As exportações de 2022 em Londrina foram quatro vezes menores que as importações, o que representou um déficit, na época, de R$ 4,4 bilhões. Agora, em 2023, os dados surpreendem, após o crescimento acentuado de exportações e a queda de importados, gerando um superávit de R$ 2,32 bilhões na balança comercial.



A alta levou Londrina ao terceiro lugar de melhores resultados na balança comercial do Paraná, atrás somente de Maringá e de Ponta Grossa, que apresentaram saldos positivos de R$ 13,79 bilhões e R$ 4,81 bilhões, respectivamente.







Segundo o economista e professor da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Emerson Guzzi Esteves, tanto Londrina quanto Maringá anotaram crescimento em seus saldos por causa, principalmente, da alteração no preço do dólar.

"[O dólar] estava acima de R$ 5,00 até o final de abril [de 2023], quando se tem a colheita da soja. Então, foram feitos contratos com essa previsão [de preço]. A partir disso, vendeu-se o produto na cooperativa. Somente depois da metade do ano que mudou. Hoje o dólar está abaixo de R$ 5,00", explica.







Marcos Rambalducci, economista e professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), cita outro fator para o superávit na balança comercial de Londrina. "As exportações aumentaram especialmente em razão da supersafra agrícola de 2023, que elevou as vendas de commodities para o mercado externo."

De acordo com ele, as importações de Londrina caíram, possivelmente, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, que levou o município a deixar de comprar fertilizantes provenientes da região.





A reportagem apurou que a maior compra da Rússia dos produtos londrinenses foi feita em 2022, quando o país já estava em guerra, o que descarta a possibilidade do conflito ter interferido nas importações do município. No entanto, ainda não se sabe o porquê das importações terem desabado cerca 50% de um ano para outro.



Com a diminuição de quase 70% na compra de importados em comparação a 2022, Maringá também registrou o mesmo movimento de Londrina. O professor da UTFPR relata que a crise dos componentes eletrônicos fez as importações caírem 80% somente em compras de semicondutores.