Londrina: valor da cesta básica cai em julho, mas acumula alta de 10% no ano

O valor da cesta básica em Londrina registrou a segunda queda consecutiva em julho. Levantamento feito em 11 supermercados de Londrina, apontou que o preço dos itens essenciais caiu 1,5% na comparação com o mês anterior. Para uma pessoa adulta, o valor passou de R$ 570,06 para R$ 561,17. Para uma família de dois adultos e duas crianças, a cesta custa R$ 1.683,52.

Desta vez, os maiores vilões do orçamento das famílias londrinenses foram a banana, que subiu 22,6% em um mês, seguida da batata (19,2%), e da margarina (17,4%). O leite, produto essencial para a alimentação das crianças, também continua em alta: custa 11% mais caro do que no final de junho. Também registraram aumentos, porém menos expressivos, o arroz (4,3%), o pão (3,1%) e o café (0,4%).





De acordo com o estudo feito em parceria pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), a boa notícia ficou por conta do feijão. O item essencial nas refeições da maioria dos lares brasileiros ficou 13,8% mais barato do que em junho. O óleo de soja, a carne e o tomate também apresentaram redução próxima de 7,5%. Por fim, o levantamento também mostra redução no preço da farinha (3,4%) e do açúcar (1,2%).





Em junho, a diminuição dos preços havia sido maior, de 6,6% na comparação com maio. Mesmo com a desaceleração dos preços nos últimos meses, o valor da cesta básica acumula alta de 10% no ano, o que aumenta a dificuldade do acesso a uma alimentação adequada, principalmente entre as famílias mais pobres.





