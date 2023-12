Londrinense que ganhou R$ 1 milhão no Nota Paraná recebe prêmio na prefeitura

O ganhador londrinense do prêmio máximo de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná foi recebido na sede da Prefeitura de Londrina pelo vice-prefeito João Mendonça na terça-feira. Morador do bairro Alto Cafezal, na zona sul, o sortudo foi apenas a segunda pessoa da cidade a ter faturado este montante por meio do programa vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. No encontro, houve a entrega simbólica da premiação ao vencedor com a presença da coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, e do delegado da 8ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Londrina, Claudimar Ferreira Nunes. O ganhador de Londrina, que é agente da Guarda Municipal, concorreu ao prêmio com 23 bilhetes gerados a partir de 21 notas fiscais. O bilhete premiado foi de número 6371301. O sorteio foi realizado na última quinta-feira (7) e transmitido pelos canais oficiais da Secretaria de Fazenda.



O contemplado não quis revelar seu nome, porém expressou grande alegria ao contar sobre o momento em que soube que havia sido o grande vencedor do Nota Paraná. “Fiquei sem acreditar quando fui informado sobre o sorteio, parecia algo impossível”, citou ele, relatando que, no momento em que foi avisado sobre o prêmio, estava lavando peças de roupas à mão, uma vez que a maquina de lavar havia queimado. Ele declarou que o prêmio veio em excelente hora e que pretende investir bem para garantir um futuro melhor.



Na visita, o vice-prefeito João Mendonça parabenizou o vencedor. “É com muita honra que essa notícia chegou para a gente, muito bom saber que um londrinense conseguiu ser agraciado com um prêmio máximo do Nota Paraná. Que Deus abençoe a vida dele e sua trajetória seja repleta de conquistas e bons acontecimentos”, disse.



A auditora fiscal e coordenadora geral do programa Nota paraná, Marta Gambini, informou que houve várias tentativas de telefonemas para o ganhador, que estava no trânsito e não atendia as chamadas. “Então, entramos em contato pelo WhatsApp e informamos sobre a premiação, me identifiquei e pedir para que ele abrisse o aplicativo do Nota Paraná para verificar que tinha acabado de ganhar R$ 1 milhão. Nesse momento ele ficou desacreditado de que havia ganhado um prêmio de tamanha proporção. Essa é a segunda vez que sai o prêmio máximo para a cidade de Londrina, tendo sido o primeiro em março de 2020. Mas, desde de que o programa foi criado muitos outros prêmios já foram entregues para a cidade de Londrina, que é a segunda maior no número de participantes e beneficiados no programa nota Paraná”, destacou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA