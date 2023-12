Sanepar trabalha para tirar cheiro e gosto ruim da água captada do Rio Tibagi

A Sanepar trabalha para remover elementos que alteraram gosto e cheiro da água captada no Rio Tibagi nos últimos dias. As alterações são percebidas por diversos consumidores de Londrina, que reclamam de sentir um sabor que julgam ser semelhante ao de defensivos agrícolas.





A concessionária de tratamento não informou o que estaria provocando essas alterações, mas, garante que os parâmetros de qualidade da água estão inalterados e é própria para o consumo.





Os procedimentos são executados nas diferentes etapas do processo de tratamento. DE acordo com a Sanepar, “a percepção de gosto e cheiro está ligada à sensibilidade de cada indivíduo, mas não interfere na qualidade do produto”.