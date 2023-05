Mais de 1 milhão dos que vão declarar o IR pela 1ª vez não enviaram a declaração; veja o que fazer

A Receita Federal espera receber 3,8 milhões de declarações do Imposto de Renda 2023 de contribuintes que vão prestar contas pela primeira vez. Desse total, pouco mais de 2,2 milhões enviaram o documento, segundo os dados mais recentes do fisco, de 10 de maio. Faltam ainda 1,6 milhão de declarações.







Quem vai declarar pela primeira vez tem que ficar atento. Qualquer erro pode levar à malha fina. Como os demais contribuintes, o declarante de primeira viagem precisa ter em mãos os documentos que comprovem rendimentos recebidos e despesas de 2022, além de bens e investimentos.





A declaração do IR precisa ser entregue até as 23h59 do dia 31 de maio. Caso a pessoa que é obrigada a acertar as contas não cumpra o prazo, pagará multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

O primeiro passo é instalar o programa de preenchimento e entrega da declaração no computador. Também é possível fazer o IR por celular ou tablet, no aplicativo Meu Imposto de Renda, ou pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita. Para quem vai preencher pelo computador, é preciso baixar o programa (veja o passo a passo).





Na declaração por celular ou tablet, o contribuinte deve atualizar ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda. O preenchimento e o envio ocorrem pelo mesmo programa, para facilitar a prestação de contas do contribuinte.

