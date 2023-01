Mais de 450 veículos apreendidos em Londrina serão leiloados em janeiro

No período entre julho de 2021 até 31 de dezembro de 2022 foram levados ao pátio 3.206 veículos automóveis, sendo 15 caminhões, 950 motocicletas e 2.241 automóveis.

Os veículos estão parados na Caiuá Estacionamentos, que faz a gestão do pátio de veículos apreendidos mediante fiscalização da CMTU e pela Guarda Municipal.

Os lances iniciam em R$ 1 mil para motocicletas, como é o caso de uma Honda Biz 125 ES, ano 2011. Todas as motocicletas ficam depositadas em barracão fechado, protegidas das intempéries climáticas.

Mais de 450 veículos recolhidos em fiscalização pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) serão leiloados pela internet no dia 16 de janeiro, com lances a partir de R$ 1 mil para os considerados conservados e de R$ 100 para sucatas. Os pré-lances poderão ser dados a partir da próxima segunda-feira (9).

Sucatas para revenda

Para as sucatas, os lances iniciam em R$ 100,00. São dezenas de automóveis e motocicletas, de várias marcas e modelos, nacionais e importados. Veículos das décadas de 70 e 80 como Corcel, Brasília, Chevette, Monza, Del Rey, Kombi, Passat e até um Ford F-4000. E veículos mais recentes, como Honda Fit, Citroen C3, Hyundai i30, Renault Megane, e dezenas de outros.

Os lotes classificados como sucatas somente poderão ser arrematados por empresas do ramo de desmontagem de veículos automotores, conforme a legislação vigente.

Como dar lances





Para participar do leilão, basta fazer o cadastro antecipado na plataforma www.nogarileiloes.com.br, onde é possível ver toda a relação dos lotes, lances mínimos, fotografias e o edital completo.



Os interessados poderão verificar, a partir da segunda-feira, mediante agendamento, via telefone (43) 3344-9855 ou pelo Whatsapp (43) 98837-2787, os veículos no pátio da Caiuá, na Rodovia Luiz Beraldi, nº 9855, antiga Estrada das Cegonhas, em Londrina, nas datas e horários previstos no edital de leilão.





A organização e a realização do evento são coordenadas pela empresa Caiuá Estacionamentos.





O presidente da CMTU, Marcelo Cortez, destacou a importância das atividades realizadas. “O leilão é resultado de um planejamento que foi responsável por tirar das ruas sucatas e veículos irregulares. Sempre é bom destacar que, esses veículos, em sua maioria, são utilizados para atividades irresponsáveis que colocam em risco a vida dos demais cidadãos”, explicou Cortez.