Mais de 73% das startups paranaenses são microempresas

O Sebrae/PR divulgou o Mapeamento das Startups Paranaenses em 2023. O levantamento, que está em sua décima edição, mostra que o Paraná conta com 1.758 startups, 202 a mais (12%) em relação ao estudo divulgado no ano anterior.





Das novas startups que surgiram no mercado em 2023, destaque para as chamadas AgTechs, do segmento de agronegócios. O cenário demonstra ainda que o Paraná é um polo de inovação e gerador de tecnologia.



A pesquisa, que considerou desde startups em fase inicial até as que estão com grande faturamento, dentro do limite do Marco Legal das Startups, apontou que do total apurado no Paraná, 73,09% são microempresas.







O estudo mostra ainda que, das 1.758 startups paranaenses mapeadas, 1.155 estão formalizadas, o que representa que a maioria delas possui papel ativo na economia estadual.



O coordenador de TIC e Startups do Sebrae/PR Sebrae/PR, Rafael Tortato, avalia que o mapeamento serve de apoio para a tomada de decisões e planejamento dos diversos atores do ecossistema de inovação e para os empreendedores.







“O estudo mostra o potencial que o Paraná tem na geração de negócios inovadores em nível nacional. Permite ainda enxergar a evolução da maturidade dos negócios, avaliar o cenário e as tendências, bem como oferecer ao empreendedor informações que permitam planejar ações que possam potencializar o seu negócio”, afirma Tortato.







Dentre as regiões com o maior número de startups, estão: Curitiba (430); norte do Paraná (179); e oeste do Estado (178). Das startups paranaenses, o segmento de AgTech, HealthTech & Wellness e Customer Service se destacam por uma maior eficiência e inovação em segmentos tidos como mais tradicionais. Juntos, os setores respondem por 22,8% das startups paranaenses.





