Matriz Charolês é 'musa' das maiores exposições agropecuárias do mundo

Quem vier à ExpoLondrina 2023 poderá ver de perto e até tirar foto com a matriz campeã das principais competições nacionais e representante brasileira no Miss Mundo: Musa 522 da Fonseca é o nome dela. E você pode visitá-la no Pavilhão Maharaja of Bhavnagar, quase em frente à pista central.







Em 2022, Musa foi a grande campeã nas duas principais exposições do Paraná, vencendo o julgamento da raça Charolês na ExpoLondrina e na Expoingá, e este ano venceu novamente o julgamento da raça na ExpoLondrina neste sábado (15). Seu próximo compromisso serão a Expointer e a ExpoLages e se ela for vencendo ela se credencia novamente para o Miss Mundo.

Musa é uma matriz da raça Charolês da Cabanha Fonseca, da cidade de Caçador, em Santa Catarina. Ela não completou nem quatro anos e suas qualidades já conquistaram o mundo, como conta o proprietário dela, Renê Fonseca.





“Ela compõe o time de pista. São 300 animais na fazenda e a gente seleciona 10% para participar das exposições. Destes 30, tem vários que se destacam e vêm ganhando as exposições em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas ela é acima da média.”

De acordo com Fonseca, Musa fez um fato histórico: “Ela ganhou todas as exposições grandes de Santa Catarina, ganhou todas as maiores exposições do Paraná e ganhou a Expointer, em Esteio (RS), que a maior feira da América Latina”.





Fonseca destaca que a matriz foi eleita, ainda, Suprema Grande Campeã Nacional, disputando com 150 vacas dentro da Expointer, tudo isso só em 2022, começando as disputas em março e só terminando em dezembro.

“Ela ganhou a ExpoLages, que é bem tradicional na nossa região, e devido a ela ser a Miss Brasil, porque é a Suprema Grande Campeã Nacional, ela se credenciou para disputar como a campeã da raça na América do Sul e foi premiada com a medalha de melhor vaca do Brasil e melhor vaca da América do Sul”, cita Fonseca.





Segundo ele, Musa também participou do concurso Miss Mundo, nos Estados Unidos, que reuniu 30 países de seis continentes, sendo que a Antártida não leva representantes, mas a América é dividida nas Américas do Sul e do Norte.

“Como ela foi a Miss América, ela disputou o Miss Mundo, com quatro jurados, da Argentina, dos Estados Unidos, Noruega e Austrália, e ela ficou com a medalha de bronze. É a terceira melhor vaca do mundo na raça Charolês.”





Fonseca descreve o que faz Musa se diferenciar das concorrentes: “Bastante carne, bastante precocidade. Ela tem uma profundidade de costela. Ela tem a linha de lombo bem parelha, não tem inserção de cauda. Dá para ver os quartos, onde a carne desce mais, comparando com as outras”.

“A passagem de pescoço e paleta é tudo uniforme. A cabeça dela é bem proporcional ao corpo. É o conjunto que faz o destaque. E também a idade com o peso. E ela caminha muito bem. Ela para muito bem na pista, produz bem. Ela tem uma úbere bonita, produz bastante leite”, completa o proprietário.





Ele conta que em todas as exposições das quais Musa participou ela tinha uma terneira ao pé, que ela desmamou porque vai parir novamente, “mostrando que é uma vaca bem produtiva”.





“Comparando com as outras que disputaram com ela, ela sempre foi superior”, comemora Fonseca, explicando que a matriz, mesmo sendo grande campeã, recebe um tratamento semelhante aos outros animais da fazenda.





“Ela fica solta a campo e, como participa do time de pista, todo dia ela recebe um suplemento, como os outros 30 animais que disputam a pista, que recebem um tratamento um pouquinho melhor do que o restante. Mas eles ficam soltos, só comem uma quantidade fornecida de ração e já voltam para o campo”, comenta o proprietário.