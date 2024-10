Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 42 milhões

O concurso 2.786 da Mega-Sena de quarta-feira (16) não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o sábado (19).





Os números sorteados foram: 06-11-17-20-40-51.

Para quem acertou cinco dezenas, total de 71 apostas vão levar R$ 54.038,72 cada. Os vencedores com quatro números, 5.135 bilhetes, ficaram com R$ 1.067,39.





As apostas na Mega-Sena são feitas nas lotéricas credenciadas da Caixa, e os apostadores podem marcar de seis a 20 números por cartão. Ainda pode ser feita no site especial de loterias do banco.





O valor mínimo da aposta é de R$ 5, nas escolhas de seis dezenas de 1 a 60.