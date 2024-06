Mega-Sena acumula mais uma vez e vai a R$ 112 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso principal nº 2.733 da Mega-Sena. O prêmio principal, que estava estimado em R$ 100 milhões, acumulou e subiu a estimativa para R$ 112 milhões para o próximo sorteio, que será no sábado (8).





As dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira (6), no espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 – 20 – 21 – 39 – 44 – 56.

A quina teve 117 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 47.166,50. A quadra registrou 7.450 bilhetes vencedores, e cada acertador vai receber um prêmio de R$ R$ 1.058,19.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 5.