Mega-Sena: prêmio de R$ 39,6 milhões saiu para Uberlândia

Uma aposta realizada na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 2.430 da Mega-Sena e vai pagar ao ganhador o prêmio de R$ 39.690.444,50.

As seis dezenas foram sorteadas na noite desse sábado (20), no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas são as seguintes: 19 - 26 - 39 - 45 - 46 - 56





A quina registrou 37 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 96.493,78. A quadra teve 4.109 apostas vencedoras e pagará a cada um dos ganhadores um prêmio de R$ 1.241,27.





O concurso 2.431 será realizado na próxima quarta-feira (24). O prêmio estimado pela Caixa é R$ 3 milhões.