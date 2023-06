Megafeira de Arapongas queima estoques de mais de 120 lojas até o domingo

Desde as 18h de quarta-feira (7) até as 20h de domingo (11), o Pavilhão de Exposições Expoara volta a ser palco das grandes oportunidades para o consumidor. Acontece ali a feira que é simplesmente considerada a maior Queima de Estoque do Paraná: a MegaFeira de Arapongas 2023.

São mais de 120 lojas liquidando milhares de produtos. E os descontos chegam a 70%. "Preparamos uma MegaFeira linda, capaz de atender todos os gostos do consumidor", diz Anderson Molina, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), entidade que organiza o evento.



Atrações



Atrações

Junto com as liquidações, a Queima de Estoque oferece ao público vastas opções de conhecimento e lazer. Como, por exemplo, os workshops de Maquiagem, Casa e Decoração e Moda e Estilo.

“Nosso objetivo é ajudar o visitante fazer as melhores escolhas, com a decisão mais adequada para o seu estilo, seu bolso. Assim, vai se sentir extremamente feliz com o investimento”, explica Molina.

Para comandar os workshops, a Acia formou um cast de especialistas invejável. Tem a consultora de beleza e diretora independente Mary Kay, Carolina Davanso Poliseli Molina, a consultora de imagem Érica Rodrigues Banheti e os sócios do estúdio Espaço & Casa, o designer de interiores Israel Dario Junior e a arquiteta Vanessa Bacon.

No feriado de Corpus Christi (8), Érica Banheti fala, às 15h, sobre O Poder das Cores na Sua Imagem Pessoal. Já, às 17h, tem Carol Molina mostrando dicas de Preparação da Pele e Durabilidade de Maquiagem. E, às 18h, Vanessa e Júnior ensinam Como Integrar e Harmonizar Ambientes Pequenos.

Depois, no sábado (10), Érica Banheti apresenta as Tendências de Moda para o Nosso Inverno. Isso às 15h. Pouco depois, às 17h, a Carol Molina ensina infalíveis técnicas de maquiagem para o Olho. De tardezinha, às 18h, Vanessa Júnior mostram Como Integrar e Harmonizar Ambientes Pequenos.

Esses workshops terão duração aproximada de 40 minutos. No final deles, haverá sorteio de prêmios para os participantes.



Quem também vai trazer muito prêmio, mas para quem estiver acompanhando a MegaFeira pelo Instagram e Facebook, é a influencer Carol Zandonadi.

Carol fará a cobertura ao vivo da MegaFeira, recheada de brindes-surpresa. "Pretendemos melhorar ainda mais a interação do espectador com a Queima de Estoque. Dessa forma, fortalecer essa relação", diz o presidente da Acia, revelando que está prevista até uma gincana de casais, no sábado (10/06), em comemoração ao Dia dos Namorados.



Sofisticação e diversão



E além de todas essas novidades, o visitante da MegaFeira tem a chance de aproveitar também o distinto sabor das melhores cozinhas do mundo. Pratos italianos, espanhóis, japoneses e turcos, aliados ao gostinho que só a comida brasileira tem. Tudo isso adoçado com aquele cremoso chope Brahma. Na MegaFeira 2023, resistir à gula será um tremendo pecado.

Para a garotada, a Acia está preparando duas áreas fantásticas: o Espaço Criança (com brinquedos infláveis) e o Espaço Gamer, composto, entre outros jogos, por realidade virtual e simuladores de corrida.

Realizada pela Acia, a MegaFeira 2023 tem patrocínio da Associação Comercial do Paraná (ACP), Sicoob Horizonte, Fomento Paraná e Sanepar. Conta com apoio da Prefeitura de Arapongas e Governo do Paraná.



