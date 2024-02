Mercado brasileiro de bicicletas encolhe após pico no começo da pandemia

Foi a explosão nas vendas de bicicletas no começo da pandemia de Covid-19, em 2020, que fez Francisco das Chagas Rodrigues, 47, mais conhecido como Kim, tomar a decisão de abrir uma segunda bicicletaria no Piauí.



Publicidade

Publicidade





A BikeXtreme, de Piripiri (a 165 km de Teresina), já não era suficiente para atender a região do norte do estado, que atrai clientes também do Maranhão e do Ceará, e Kim resolveu abrir uma unidade em Pedro II, a 51 km de distância.





"Teve um aumento desproporcional da bicicleta no começo da pandemia. Mas depois afundou. As bicicletas ficaram encostadas, sem giro", diz o lojista, que resolveu fechar a primeira loja em meio à queda no movimento.





Publicidade

A experiência de Kim reflete o estado do comércio de bicicletas no Brasil, que atingiu um pico no começo da pandemia e tem regredido desde então. É o que mostram dados da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), que monitora anualmente as vendas do setor -e espera uma reversão na curva neste ano.





No mundo pré-pandemia, o varejo vendia entre 4 milhões e 4,5 milhões de bicicletas por ano no Brasil, segundo os dados de 2018 e 2019 levantados pela entidade.





Publicidade

Com a emergência sanitária de 2020, no entanto, as magrelas surgiram como solução de lazer ao ar livre, exercício físico em tempo de academias fechadas e deslocamento com distanciamento social.