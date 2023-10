Mercado imobiliário: Londrina registra aumento de 4,1% em transferências

Londrina é a 15ª cidade do país e a terceira do Paraná a disponibilizar os indicadores que revelam dados sobre a compra, venda e demais serviços do mercado imobiliário. Essa é uma parceria do Grupo Folha com os quatro cartórios de registro de imóveis de Londrina.





O documento, que será divulgado mensalmente pela FOLHA, é elaborado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e pelo Registro de Imóveis do Brasil.



Os dados do último informe divulgado, relativo ao mês de julho de 2023, indicam que Londrina teve uma alta de 4,1% no total de transferências imobiliárias em comparação com o mês anterior. Foram 1.609 registros, dos quais 821 (51%) são C&V (Compra e Venda).





Em contrapartida, o dado específico de C&V no período aponta queda de 7,6%. Essa diminuição também aparece na quantidade de registros no acumulado do ano (-9,7%) e nos últimos 12 meses (-15,1%).

Para a presidente do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná) Norte, Celia Catussi, o fato de Londrina ter esses dados divulgados “mostra o quanto nosso mercado imobiliário é forte”.





É uma forma de olhar, a partir de dados reais e chancelados por instituições sérias, a quantas anda o setor local.

Em relação aos dados do último informe, Catussi explica que o mercado imobiliário possui “situações sazonais”. O lançamento ou a conclusão de um grande empreendimento, por exemplo, leva à maior procura do registro de imóveis.





“Em todas as cidades existe uma curva onde pode estar em um ponto mais alto ou mais baixo”, acrescenta.

Olhando desde o início da série iniciada em 2012, Londrina vem observando um crescimento significativo do mercado imobiliário.





Em 2012, por exemplo, foram 16.070 registros de transferências totais; em 2016, em meio à crise econômica, esse número caiu para 15.588, o menor no período. No ano passado a cidade somou 21.371 transferências e, nos últimos 12 meses, são 21.342.





