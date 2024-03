Multinacional francesa compra 100% dos ativos da Companhia Cacique

A multinacional francesa LDC (Louis Dreyfus Company) anunciou a compra de 100% dos ativos da Companhia Cacique de Café Solúvel.





O acordo vinculativo foi assinado na última terça-feira (26) e, segundo a empresa estrangeira, a aquisição está alinhada com a estratégia adotada no sentido de diversificar os fluxos de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado.



A LDC já atua no mercado de café solúvel e com a compra da empresa londrinense a intenção é acelerar a expansão dos negócios desse tipo de produto, iniciada recentemente no Vietnã com a operação de café solúvel liofilizado da joint venture iLD Coffee Vietnam.





O objetivo é posicionar a companhia francesa entre os maiores produtores de café solúvel do mundo, segundo destacou o CEO da LDC, Michael Gelchie, em nota encaminhada pela assessoria de imprensa.

“Esta aquisição expandirá ainda mais os negócios da LDC no Brasil, onde o grupo atua há mais de 80 anos, complementando nossas operações de comercialização de café verde existentes no país”, disse o head global de Café da LDC, Bem Clarkson.





“Com seu profundo conhecimento do mercado e sua marca reconhecida no setor, o perfil altamente complementar da Cacique fortalecerá e consolidará as atividades de café solúvel da LDC."





