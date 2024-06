Mundo levará mais 134 anos para atingir paridade entre mulheres e homens, diz Fórum Econômico Mundial

A América Latina e o Caribe - lidos pelo relatório como uma região só - lideraram a melhora regional, com um aumento de 8,3 pontos percentuais nos últimos 18 anos, atingindo uma pontuação atual de 74,2%. Isso coloca a região em terceiro das oito posições do ranking mundial. Segundo o Fórum, essa trajetória pode servir de exemplo para outras regiões.

Cada região do mundo teve um nível diferente de avanço desde a criação do relatório, em 2006.

Saúde é a área mais avançada, com 96%, seguida de educação, com 94,9%.

Mas a educação ainda é umas das áreas que vai melhor no relatório, com percentual de 94,9%. A saúde, a mais avançada, tem 96%.

Pior do que a economia está a política, com percentual de 22,5%. Houve uma piora na expectativa de paridade, que aumentou em 7 anos e agora, faltam 169 anos até que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades. Nesse caso, foi avaliada a participação feminina em parlamentos, posições ministeriais e chefias de estado.

A paridade de participação na força de trabalho (65,7%) vem se recuperando desde a pandemia, quando estava em 62,3%, de acordo com o relatório. Mas as mulheres continuam em minoria, inclusive em cargos sênior, segundo dados do LinkedIn citados pelo Fórum.

Mais de 75% do valor lançado do IPVA foi pago pelos contribuintes no Paraná

Veja para quanto pode ir o rendimento do FGTS após o julgamento no STF

No Paraná, vendas do comércio varejista avançam 4% no primeiro quadrimestre





A região tem a segunda maior participação de mulheres na política (34%), atrás apenas da Europa, que tem 35,7%. Esse ritmo pode fazer com que a região seja a primeira a atingir paridade de gênero, em 2081.



Mas esse indicativo regional não é sinal de que as mudanças aconteçam de forma uniforme por ali. A Nicarágua, em sexto lugar, é o único país do grupo no top 10, de acordo com o relatório.



O Brasil caiu 13 posições desde o ano passado. É 70º no ranking, com 71,6% de resolução. Teve redução na paridade econômica e política, agora em 66,7% e 22%, respectivamente, mas continua com altos índices de paridade educacional (99,6%) e de saúde (98%).



Líder mundial nos rankings de região, a Europa, com 75% de resolução, ocupa também sete posições no top 10, todas com paridade de 80% ou mais. A região teve uma melhora de 6,2 pontos percentuais desde 2006, e pode ser a segunda a atingir paridade em 2097, daqui a cerca de três gerações.



Na última posição regional, o Oriente Médio e Norte da África (61,7%) tem baixa participação de mulheres na política e na força de trabalho, mas teve melhoria notável em educação -atualmente em 97,2%- desde 2006, de acordo com o relatório.



Os Emirados Árabes Unidos, primeiro no ranking da região, tem paridade completa em seu parlamento desde 2021, e paridade quase completa em educação e saúde, mas apenas 55,3% na economia e 34,1% em sua política como um todo. O país está ranqueado em 74º no mundo. Em seguida vem Israel, em 91º, com paridade de 100% em educação e 96,5% em saúde, mas 69% em economia e 13,9% em política.



A previsão é que a paridade seja alcançada até 2199 na região, daqui a cerca de sete gerações.



A Ásia Central (69,1%) foi a mais devagar em progresso, com aumento de 2,3 pontos percentuais nos últimos 18 anos. A região é avançada em educação e saúde, com 99,6% de paridade, mas piorou em política e economia no último ano, com percentuais de 12,8% e 73,4%, respectivamente. A previsão é que homens e mulheres tenham o mesmo espaço em 2249, daqui a cerca de nove gerações.