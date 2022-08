Município oferta cursos de recepcionista, bolos e tortas, e manicure e pedicure

A Prefeitura de Londrina está com inscrições abertas para novos cursos de qualificação. Essa rodada de formações resulta de uma parceria da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) com a Sejuf (Secretaria da Justiça, Família e Trabalho) e está trazendo três cursos diferentes: preparo para bolos e tortas; recepcionista; e manicure e pedicure.

As aulas serão presenciais e começam em agosto. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é quem vai executar os cursos. Para saber os detalhes de cada um dos cursos e fazer a inscrição, basta acessar a página de qualificação da SMTER.





A ordem de inscrição é um dos critérios de seleção de alunos. Quem não for inscrito na primeira turma, fará parte de uma lista de espera e, futuramente, poderá ser convocado. Ainda em 2022, todos esses cursos terão novas turmas, com início em setembro e outubro e aulas previstas até o final do ano.





Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, esses cursos ampliam as perspectivas profissionais. “Os cursos de manicure e pedicure e preparação de tortas e bolos dão uma oportunidade incrível para quem quiser montar o seu negócio. Já o curso de recepcionista tem ênfase na área de hotelaria e será acompanhado de perto pela Londrina Convention Bureau, com uma grande possibilidade de, ao final do curso, os formandos já serem encaminhados, ao menos, para uma entrevista de emprego”, contou.





Santos agradeceu à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho por ofertar esses cursos com a SMTER. “A Sejuf é uma parceira de longa data e já formamos centenas de novos profissionais juntos. Quando o estado e a Prefeitura trabalham de forma conjunta, quem ganha é sempre o munícipe. Ficamos muito honrados em executar essa parceria e em poder fazer parte da história de cada um dos londrinenses que vão fazer esses cursos”, concluiu o secretário.