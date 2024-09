Nenhum apostador acerta da Mega-Sena; prêmio vai a R$ 40 milhões

O concurso 2.780 da Mega-Sena, sorteado no sábado (28), não teve ganhador. O prêmio acumulado está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio será na terça-feira (1º).





As dezenas sorteadas foram 07-09-10-14-46-53.

Entre os acertadores de cinco dezenas, 93 apostas vão receber R$ 35.036,92 cada. Os que acertaram quatro números, 5.846 bilhetes, levam R$ 796,25.





As apostas na Mega-Sena são feitas nas lotéricas credenciadas da Caixa. Os apostadores podem marcar de seis a 20 números por cartão. Também pode ser feita no site especial de loterias do banco.





O valor mínimo da aposta é de R$ 5, nas escolhas de seis dezenas entre 1 e 60.





O maior prêmio da loteria registrado foi em 2022, quando duas apostas dividiram o total de R$ 317,8 milhões. A maior premiação individual foi em 2019, com uma aposta que levou R$ 289,4 milhões.