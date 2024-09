Candidatos a prefeito de Londrina falam em fortalecer FEL e PPPs para o Café

O esporte passa por uma crise nas últimas décadas em Londrina por falta de investimento e de representatividade, além de praças esportivas deterioradas e abandonadas. Diferentemente do passado, a cidade, com raras exceções, não tem equipes que representem o município em competições nacionais e vê próprios como o estádio do Café e o Autódromo Internacional Ayrton Senna em péssimas condições de uso.





A FEL (Fundação de Esportes de Londrina), responsável pelo fomento esportivo e também como suporte para as equipes de alto rendimento, tem orçamentos cada vez mais enxutos e distantes da necessidade. Em 2024, o orçamento total da FEL foi de R$ 11 milhões, dos quais 50% do valor são reservados apenas para o custeio da entidade e folha de pagamento dos servidores.

A FOLHA procurou os sete candidatos a prefeito de Londrina nas eleições do dia 6 de outubro para saber os projetos de cada um para a área esportiva da cidade. Os questionamentos foram feitos baseados em duas questões.





Qual a proposta para a manutenção dos próprios públicos como estádio do Café, autódromo, Praças da Juventude entre outros e qual o plano de governo para gerir a FEL, criada há mais de 20 anos e que até hoje não possui sequer um quadro próprio de servidores.





