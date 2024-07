Nota Paraná sorteia mais de 35 mil prêmios na próxima segunda-feira

“A ampliação na quantidade de prêmios mensais é um incentivo importante, para que mais pessoas participem do programa e peçam CPF na nota fiscal. Isso não só aumenta a chance de ganhar prêmios, mas também contribui para a concorrência justa no comércio e o combate à sonegação fiscal”, diz Marta Gambini, coordenadora do Programa Nota Paraná.

O aumento no número de prêmios dobrou em relação às edições anteriores por conta de uma mudança na regulamentação do programa. No sorteio deste mês, serão oferecidos um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

O próximo sorteio do Nota Paraná, acontece na próxima segunda-feira (8), serão mais de R$ 35 mil em prêmios. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h30, pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube.

A cesta básica em Londrina registrou o menor valor do ano em junho. Segundo pesquisa mensal realizada pelo NuPEA , o conjunto de 11 itens considerados essenciais foi calculado em R$ 570,25 no mês passado.

PARANÁ PAY





Paralelamente, o Paraná Pay permitirá que 2,08 milhões de consumidores cadastrados concorram com 20,8 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada.

Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.





COMO PARTICIPAR





Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.





As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.