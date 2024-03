Número de consumidores que limparam o nome aumentou 31% em Londrina

Os dados relativos ao mês de fevereiro do SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) revelam que o número de consumidores que não conseguiram quitar suas contas em dia no varejo londrinense e foram incluídos no cadastro de inadimplentes cresceu 1,5% em comparação com fevereiro de 2023.







Já o índice dos consumidores que estavam negativados e conseguiram renegociar as dívidas, saindo da lista de inadimplentes, apresentou um aumento de 31% em comparação com fevereiro de 2023. Em janeiro, o mesmo índice já havia apresentado um resultado positivo de 23%.

Ou seja, os números indicam que os consumidores estão conseguindo colocar as dívidas em dia, recuperando o acesso ao crédito.







“É uma ótima notícia para o mercado varejista local. Muito desse movimento atípico pode ter sido impulsionado pelos recebíveis dos trabalhadores temporários ao final de seus contratos, que lhes permitiu renda suficiente para fazer frente àquelas dívidas que estavam com pagamentos atrasados. Isso mostra que a redução da inadimplência passa necessariamente pelo crescimento econômico e consequente geração de postos de trabalho”, comenta Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil.





