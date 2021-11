Número de londrinenses que conseguem sair da inadimplência cai 28% em outubro

Diminuiu em 28% o número de consumidores que conseguiram retirar seus nomes do cadastro de devedores do SPC/Acil (Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina).

Os dados são referentes ao último mês de outubro e têm como base de comparação o mesmo mês de 2020.



Os quase 30% a mais de londrinenses com dificuldade para limpar seus nomes podem ser explicados pela elevação do número de consumidores que fizeram compras a prazo neste ano, superando as vendas por essa modalidade efetuadas em 2020, avalia o economista e consultor da Acil, Marcos Rambalducci.





Ainda assim, o indicador é visto com otimismo porque, quando comparados os dados até outubro de cada ano, em 2021 houve saldo positivo de 4%.





"Como a recuperação no varejo foi muito significativa, é natural que o número dos que não conseguem pagar em dia tende a subir", disse Rambalducci. A abertura de novos postos de trabalho, pontuou ele, também tem reflexos nos dados do levantamento.

