Obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Londrina começam na próxima quinta

As obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Londrina começam na quinta-feira (24). A solenidade de início da tão esperada revitalização do terminal aeroportuário contará com a presença do governador Ratinho Junior, conforme confirmação da assessoria de imprensa do chefe do executivo estadual.





Os detalhes sobre a cerimônia serão divulgados na semana que vem pela assessoria de imprensa da CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto Governador José Richa desde março de 2022.

Está previsto um conjunto de obras que, após concluídas, deverão triplicar a capacidade do aeroporto. Entre elas, estão a ampliação da área destinada a passageiros, extensão do pátio de manobras das aeronaves e a instalação do ILS (Instrument Landing System ou Sistema de Pouso por Instrumento, em português) e ALS (Sistema de Luzes de Aproximação), tecnologias de auxílio a pousos.





O investimento previsto é de R$ 98 milhões e prazo da primeira fase é de 18 meses para a entrega das obras.