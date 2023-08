Prefeitura lança licitação para construção da Avenida Octávio Genta em Londrina

A Prefeitura de Londrina lançou, ontem (17), a licitação para construção Avenida Octávio Genta que dará continuidade à Avenida Waldemar Spranger, a partir da PR-445, sentido zona sul. A via, de pista dupla, vai ligar a região do Terra Bonita e do Alphaville ao Vivendas do Arvoredo, permitindo acesso direto da Waldemar Spranger à rotatória da Avenida Mábio Palhano. Atualmente a Avenida Waldemar Spranger termina no viaduto da PR-445. A obra será uma grande conquista para toda a cidade, principalmente para os moradores da zona sul.





A nova área pavimentada terá extensão de 36.622,82 m2, equivalentes a cerca de 2 quilômetros. O valor máximo da licitação é de R$ 12,4 milhões e a licitação está a cargo da Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP). Metade dos recursos será oriundo da Prefeitura de Londrina e o restante viabilizado pelo governo do Estado, por meio do Paranacidade.







As propostas da licitação serão abertas no dia 21 de setembro, na Sala de Licitações da Prefeitura. A expectativa é que a assinatura de contrato e início das obras ocorram em novembro. O prazo de execução das obras será de 330 dias e a elaboração do projeto e fiscalização das obras cabe à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, ressaltou que a nova avenida é muito importante porque que dá novo acesso à zona sul da cidade, uma das que mais cresce. “Quem estiver na barragem do Lago Igapó ou até mesmo saindo sair da região do Arco Leste, do Parque Arthur Thomas, vai poder subir a Waldemar Spranger, atravessar por baixo da PR-445 e continuar nesta avenida, em pista dupla, até a Mábio Palhano, dando uma condição totalmente diferente de acesso à zona sul da cidade, que hoje sofre com alguns gargalos”, disse.





O secretário comentou que a região sul já apresenta não somente um crescimento real nos últimos anos, como também a expectativa de um crescimento ainda maior com o início dos empreendimentos na chamada Nova Palhano. “É aquela região que fica muito próxima à Gleba Palhano, porém no outro lado da PR-445. Então, para acompanhar esse desenvolvimento da cidade, além da Octávio Genta, nós estamos finalizando os projetos para construção de uma nova avenida, chamada de Constantino Pialarissi, que é a continuidade da Avenida Faria Lima, naquele trecho que fica entre a Universidade Estadual de Londrina (UEL), para quem está indo para a zona sul, e os prédios universitários. A Constantino Pialarissi vai descer até a rotatória da Mábio Palhano. Estamos planejando a estrutura viária e a mobilidade de uma área importante da cidade, com a expectativa da Nova Palhano, para que ela já venha planejada”, explicou.

De acordo com secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, a construção da Avenida Octávio Genta representa uma opção de interligação para quem trafega entre a região sul e área central da cidade. “Essa é uma obra que vai alavancar muitos empreendimentos na região. Ao longo dessa via projetada tem muitos lotes ainda vazios, com potencial de grande densidade ocupacional, onde poderão se instalar comércios, edifícios comerciais e residenciais, ou seja, vai gerar um grande desenvolvimento. É uma grande conquista pra Londrina, uma obra muito esperada por quem mora naquela região e, também, pelos proprietários das áreas que vão ter condição de empreender naquele local”, apontou.





Além da pavimentação e recape da via urbana em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a obra inclui serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem e ensaios tecnológicos, entre outros.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, enfatizou que se trata de uma obra de mobilidade urbana de extrema importância para a região sul, que está experimentando crescimento bastante acelerado. “Vamos dar continuidade à Waldemar Spranger, que é uma via importante da cidade e termina no viaduto da PR-445. Iremos abrir uma avenida muito bonita, que vai proporcionar, ao motorista que sai da região dos condomínios da zona sul, um caminho mais rápido e alternativo para se dirigir ao centro da cidade”, disse.





Canhada ressaltou, ainda, que também é uma obra importante do ponto de vista econômico, porque muitos empreendimentos, como supermercados e shoppings centers, estão programados para serem executados após a entrega da via. “É uma obra realizada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado e uma das mais importantes na área de mobilidade urbana de Londrina”, frisou.

