Onda de calor e Natal esquentam vendas no comércio de rua de Londrina

Neste sábado (16), muitas famílias reservaram o período da manhã para fazer as compras natalinas. Com clientes chegando assim que as portas abriram, o movimento evoluiu nas horas seguintes e assim deve ser até o próximo fim de semana, quando o comércio segue com funcionamento especial. Durante a semana, as lojas possuem permissão para funcionar até às 22 horas. Neste sábado (16), seguem até às 21 horas. Amanhã, domingo (17), o comércio de rua não abre as portas e no fim de semana que vem se estende. No sábado (23) até as 21 horas, e no domingo, até as 17 horas. O horário do comércio está previsto pela Lei Municipal nº 13.594, de 30 de maio de 2023, que não contempla feriados e domingos.





A assistente social Elizangela Alves se organizou para os presentes das crianças da família o quanto antes. Para a sua filha Antonella e os sobrinhos Romulo e Luisa, reservou do orçamento R$100 reais e está firme na decisão. "Será esse valor para os três. Não passarão em branco e ficarão contentes". Moradora da região Leste, ela sabia que havia ofertas em uma loja de departamentos com brinquedos muito bons a partir de R$ 20 reais e não teve dúvidas. "Compramos mais um ventilador no mês passado para ter um pouco mais de conforto em casa. O importante é que estamos bem, com saúde e unidos", reflete.

Gerente de uma loja de eletrodomésticos no Calçadão, Alexandre Gomes confirma que muitas famílias colocaram as prioridades no topo da lista e a climatização foi uma delas. "Se o cliente chegar agora para comprar um aparelho de ar-condicionado ou climatizador, não temos para pronta-entrega e nem previsão do fornecedor". Gomes considera que as altas temperaturas fizeram muitas pessoas colocarem em primeiro lugar o bem estar e por isso outras necessidades ou desejos foram deixados de lado.





ESTRELA DO NATAL

Assim, ao que tudo aponta, o ventilador tem tudo para ser a estrela do Natal. As sacolas grandes abraçadas por muitos consumidores que circulam pela avenida Paraná e outras da região central são prova disso. "Tem sido assim mesmo, porque principalmente na hora de dormir a pessoa quer conforto e descansar de verdade. Dormir mal reflete em qualidade de vida e dormir em uma temperatura agradável gera reflexos até na produtividade no trabalho e no humor", considera o gerente. "Desde o mês passado nossas vendas aumentaram muito em relação a esses produtos e temos apenas para oferecer um modelo de ventilador de uma marca, pois as fábricas estão até sem peças", explica.





A artesã Lucimara Lauxen e o marido, Paulo Rogério Silva Araújo, estiveram com o filho Benjamin, de 5 anos, para escolher o seu presente de Natal. Muito à vontade com esse universo, o menino passou momentos de descontração com os pais na loja de instrumentos musicais enquanto um vendedor explicava as possibilidades de um ukulele e um violão. Lauxen conta que incentiva o filho a conhecer instrumentos e tem acesso desde muito pequeno a xilofone, pandeiro e piano, por exemplo. "Reconheço como isso faz bem à parte cognitiva e comportamental do Benjamin e procuramos conservar brincadeiras e propostas culturais que tragam equilíbrio e promovam a ele bem estar para o corpo e para a alma", afirma.





