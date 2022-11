Pagamento do 13º salário deve injetar R$ 8,9 bilhões na economia paranaense

O pagamento do 13º salário para trabalhadores formais dos setores público e privado devem injetar R$ 8,892 bilhões na economia dos principais municípios paranaenses. A estimativa é do escritório regional do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) no Paraná. Este montante corresponde a 83% do total a ser injetado na economia com o pagamento do salário extra de fim de ano.





Ainda segundo as estimativas, quase 2,56 milhões de paranaenses serão beneficiados com um rendimento médio de R$ 3,4 mil, sendo que a média mais alta é a de Curitiba (R$ 4,4 mil) e a mais baixa, de União da Vitória (R$ 2,3 mil).



O estudo ainda indica a concentração dos valores que serão injetados na economia paranaense em poucos municípios. Quase metade do valor está concentrado em três municípios: Curitiba (39,1%), Londrina (5,2%) e Maringá (4,7%).





Para o cálculo, o Dieese levou em conta dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ambos do Ministério do Trabalho e Previdência. Foram contabilizados apenas os trabalhadores formais (celetistas ou estatutários) do Rais, acrescido do saldo do Caged de janeiro de 2021 a agosto de 2022, nas 40 cidades com os melhores resultados.







Não são levados em consideração os autônomos, assalariados sem carteira assinada ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho.