Pagamento do abono salarial do calendário 2024 começa em fevereiro

UTFPR divulga resultado de vestibular de verão na terça-feira

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) divulga o resultado do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2024 nesta terça-feira (16), a partir das 14h. Os aprovados da 1ª chamada farão a matrícula na plataforma digital da universidade,