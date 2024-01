UTFPR divulga resultado de vestibular de verão na terça-feira

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) divulga o resultado do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2024 nesta terça-feira (16), a partir das 14h. O processo seletivo recebeu 7.642 inscrições, com o comparecimento de 6.799 candidatos às provas realizadas no dia 19 de novembro.



Os aprovados da 1ª chamada farão a matrícula na plataforma digital da universidade, entre os dias 17 e 20 de janeiro. Após o envio, é necessário acompanhar as etapas do cronograma, principalmente em relação às condições da documentação enviada. As aulas começam no dia 29 de fevereiro.



Ao todo, são ofertadas 3.188 vagas em 114 cursos de graduação, distribuídos em 13 cidades do Paraná. Metade das vagas são destinadas a alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública. “Neste momento de chamada, vemos a diversidade de nossos futuros estudantes. É um período em que mobilizamos vários setores, abrimos canais de comunicação e instalamos plantões para atender às demandas e responder às dúvidas dos que farão as matrículas”, informa o reitor Marcos Schiefler.



Após 13 anos com ingresso exclusivamente pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada, a UTFPR voltou a promover o vestibular para abrir mais uma possibilidade de ingresso à comunidade. “Foi uma experiência que deu certo e já voltou a fazer parte de nosso calendário acadêmico”, conclui o reitor.





Vagas remanescentes



