Paraná inicia a semana com mais de 14 mil vagas de emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados de atendimento iniciam a semana com 14.096 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.950 oportunidades em todo o Estado, seguida de operador de telemarketing ativo e receptivo, com 585; magarefe, com 386; e alimentador de linha de produção, com 383.





O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.423), com vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo (267), auxiliar de linha de produção (176), operador de atendimento de telemarketing receptivo (150) e auxiliar operacional de logística (100).

Para preenchimento imediato de postos de trabalho na Capital são oferecidas oportunidades para as funções de auxiliar de cozinha (42), auxiliar de armazenamento (10), auxiliar de eletrotécnico (3), assistente de contadoria fiscal (2) e analista fiscal (2).







Na sequência, em volume, aparece a regional de Londrina, com 1.947 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos, com 326. Operador de telemarketing ativo e receptivo (318); repositor de mercadorias (57); e auxiliar de limpeza (52) aparecem na sequência.

São destaques na oferta de postos de trabalho as regionais de Toledo, com 1.881 oportunidades de trabalho, Cascavel (1.411), Pato Branco (854) e Apucarana (832). Em Toledo, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 497 empregos disponíveis; operador de caixa, com 101; abatedor de aves, com 100; e trabalhador da cultura de milho e sorgo, com 100.





Em Cascavel, são oferecidas vagas para auxiliar de linha de produção (319), magarefe (230), técnico em fibras óticas (60) e auxiliar de desossador (55).

Também estão disponíveis 287 vagas para auxiliar de linha de produção em Pato Branco; 40 para safrista; 37 para auxiliar administrativo; e 35 para operador de processo de produção na região.





Em Apucarana são 215 vagas para trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, 53 para alimentador de processo de produção, 46 para auxiliar de processo de produção e 36 para costureiro, a máquina na confecção em série.





As outras regiões também têm empregos disponíveis em todos os segmentos da economia. Em Foz do Iguaçu são 20 vagas para operador de caixa; em Guarapuava, nove para auxiliar administrativo; em Paranavaí, 13 para coletor de lixo; em Ponta Grossa, nove para auxiliar de confeiteiro; e em Paranaguá, 23 para montador de estruturas de aço.





Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. O agendamento deve ser feito AQUI.