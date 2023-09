Paraná inicia semana com quase 15 mil vagas de emprego em todas as regiões

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.955 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.







A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.176 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing receptivo, com 562 vagas, magarefe, com 475, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 310.



A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.159). São 562 vagas para operador de telemarketing receptivo, 310 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 252 para auxiliar de linha de produção e 190 para operador de telemarketing ativo.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 34 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de cozinha (14), cozinheiro geral (11), padeiro (7), analista de mídias sociais (1) e subchefe de cozinha (1).

