Comércio: Onda de calor aquece as vendas em Londrina

A onda de calor que atinge Londrina desde o último domingo (17) animou alguns setores do comércio. Na última semana de inverno, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) prevê temperaturas em elevação gradual para a Região Norte, ultrapassando os 40 graus no próximo final de semana. Distribuidores de gelo, água mineral e bebidas e lojas de eletrodomésticos estão otimistas e apostam em um crescimento de até 40% nas vendas nos próximos dias.





De olho nos termômetros e na previsão do tempo, o proprietário da Gelo 1001, Misael Nabarro, mantém a produção de gelo em 80 toneladas diárias para atender os municípios do Norte, Norte Pioneiro e Noroeste paranaense, mas nos próximos dias espera um crescimento entre 30% e 40% nas vendas do produto. “A gente está vindo de um final de semana bem quente e agora o tempo firmou e deve esquentar mais. É um calor atípico. Ainda estamos no inverno, mas estamos torcendo para a previsão se confirmar.”

Proprietário da H2O, distribuidora de água mineral, Maxsuel Florindo observou uma tendência de elevação nas vendas há duas semanas que agora começa a se concretizar. “A nossa expectativa é que aumentem, o calor e as nossas vendas, na semana que vem, com as temperaturas em torno dos 40 graus. Aumentamos nosso estoque em 30% para atender a demanda mesmo sabendo que em Londrina a gente pode viver várias estações do ano em um mesmo dia ou semana”, disse.





Na atividade desde 2019, o comerciante lembrou que todos os anos acontece um pico de calor fora de época, mas avalia que neste ano, o aumento das temperaturas está mais intenso. “E temos percebido que as pessoas estão mais conscientes sobre a necessidade de tomar bastante água e o consumo, graças a Deus, vem crescendo.”





Se durante o dia o gelo e a água ajudam os londrinenses a aplacarem o calor, à noite o jeito é recorrer a ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Gerente de uma das filiais da Móveis Brasília em Londrina, Alexandre Gomes notou que a semana começou com alta na procura por esses dois itens. Entre os ventiladores, os modelos de mesa são os mais requisitados. Já entre os modelos de ar-condicionado disponíveis, todos têm boa saída, dependendo do quanto o cliente está disposto a desembolsar. “Temos estoque para atender o aumento da demanda que já é esperada para esse período do ano”, comentou o gerente.





