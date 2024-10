Paraná promove leilão de veículos e sucatas com lance mínimo a partir de R$ 1.009,35

O Governo do Paraná vai promover leilão para venda de 291 veículos divididos em 266 lotes, sendo 258 recuperáveis e oito de sucata, todos declarados inservíveis, com lances iniciais para veículos recuperáveis a partir de R$ 1.009,35 (Lote 69). O certame será regido pelo Edital n.º 13/2024.





Os pátios para visitação estão localizados em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Curitiba, São José dos Pinhais e em . Pessoas de qualquer região do Estado ou do país podem participar do leilão. No entanto, é de responsabilidade do comprador providenciar a retirada do veículo após o arremate.



O leilão será conduzido por leiloeiro oficial credenciado, com os lances sendo realizados de forma virtual pelo site www.marangonileiloes.com.br. Os interessados devem se cadastrar no portal até o dia 24 de outubro de 2024. Dos lotes classificados como sucatas, somente pessoas jurídicas com registro comprovado no ramo de desmontagem de veículos poderão participar.