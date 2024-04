Paraná vai ganhar dois novos voos internacionais pelo Afonso Pena a partir de junho

A crescente demanda de turistas sul-americanos para o Paraná resultou em mais dois voos internacionais para o Estado. Nesta quinta-feira (4), a companhia aérea JetSMART anunciou que vai operar, a partir do mês de junho, os trechos Curitiba-Santiago e Curitiba-Buenos Aires, sem escalas, a partir do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (RMC).





Com isso, o terminal passará a contar com seis voos internacionais diretos ou com escalas. Além dos dois voos que iniciam em junho e julho, já existem as linhas Montevidéu (Uruguai), pela Azul; uma linha para Santiago, pela Latam; e dois voos para Buenos Aires, pela Gol e pela Aerolineas Argentinas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os novos voos da companhia aérea começam a operar nos dias 19 de junho (Santiago) e 11 de julho (Buenos Aires), respectivamente. Porém, as vendas já estão abertas. O voo sazonal para Santiago (com duração de 3h30) terá três frequências semanais e são esperados mais de 15 mil passageiros em seu primeiro ano. Já o voo para Buenos Aires (duração de 2h23), também com três frequências semanais, terá aproximadamente 43 mil passageiros no mesmo período.





As rotas de Curitiba têm tarifa promocional a partir de R$ 419 para a Argentina e R$ 445 para o Chile, em cada sentido. "O Paraná é uma grande vitrine para a América do Sul, com grandes atrativos. Essa também é uma forma de ampliar as conexões empresariais dos paranaenses com esses dois países", afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Publicidade





“O Governo do Estado está investindo pesado no turismo para atrair cada vez mais visitantes estrangeiros em viagens de lazer e negócios. Esses dois países têm se destacado entre os principais emissores para o Paraná”, complementou o secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes. "Essa parceria com a JetSMART é mais uma conquista para Curitiba e para todos os paranaenses, pois trata-se de uma companhia aérea que traz um conceito de low cost e que, assim, vai incentivar ainda mais essa rota internacional direta".





Conforme o Boletim de Dados Turísticos 2024 elaborado pela Secretaria de turismo do Paraná (Setu), a Argentina foi o segundo maior emissor de turistas para o Paraná no ano passado (225.514 visitantes), enquanto o Chile ficou na quarta posição no ranking (22.195 pessoas). Curitiba também se reforça como destino do universo corporativo.





JETSMART – Com essas novas rotas, a JetSMART chega a dez voos internacionais diretos partindo do Brasil. Atualmente, a companhia já opera no Brasil em sete rotas internacionais – incluindo a que liga Foz do Iguaçu a Santiago. Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a maior companhia aérea de baixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 75 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, transportando mais de 26 milhões de passageiros na região.





A empresa faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, bem como da Frontier nos EUA, WizzAir na Europa, Volaris no México e Cebu Pacific na Ásia.