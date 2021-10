Procon divulga que preço médio do botijão de gás de 13 quilos em Londrina é R$ 102,64

O Procon-Ld (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) divulgou o resultado de uma pesquisa de preços inédita feita pelo órgão, tendo como foco o GLP (gás de cozinha) de 13 kg. O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 8 de outubro, com consulta feita junto a 50 estabelecimentos comerciais, nas regiões norte, centro, sul, leste e oeste.

O levantamento apontou que preço médio do produto foi de R$ 102,64, o valor máximo foi de R$ 115,00 e o mínimo de R$ 88,00. Com relação às regiões, a sul é onde o botijão de gás tem o valor médio mais alto e, no Centro, o item é encontrado pelo menor valor. Clique aqui para acessar a pesquisa completa.

O presidente do Procon-Ld, Thiago Mota, informou que a pesquisa sobre o gás de cozinha será feita mensalmente, assim como a pesquisa de preços de combustíveis. “A iniciativa visa acompanhar os valores praticados na cidade e orientar a população, para que ela possa pesquisar os locais que apresentam melhor valor”, ressaltou.





Mota explicou que a primeira pesquisa verificou que os preços estão dentro dos valores que estão sendo praticados no mercado nacional. “Com as próximas pesquisas poderemos acompanhar se vai haver aumento abusivo dos preços praticados por estes estabelecimentos”, afirmou.

Denúncias – Em caso de dúvidas ou de descumprimento da legislação, o consumidor pode entrar em contato com o Procon de Londrina, que fica na Rua Piauí, nº 1.117, Centro. Além de presencialmente, as denúncias podem ser feitas pelo e-mail [email protected], pelos telefones (43) 3372-4823, 3372-4824 e 3372-4825, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. O órgão também tem uma página no Facebook e Instagram, onde também é possível tirar dúvidas.