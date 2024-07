Em dois anos, Rota da Lavanda recebeu 152 mil turistas e movimentou R$ 7 milhões

Criada em abril de 2022, a Rota da Lavanda completou dois anos com estatísticas robustas: desde então, a programação ofertada em propriedades de seis municípios paranaenses já atraiu 152 mil turistas e movimentou mais de R$ 7 milhões.





“A cultura da lavanda é uma excelente alternativa de paisagem, cenário e produtos derivados, fazendo com que os agricultores tenham no agroturismo uma alternativa de diversificação de emprego e renda na propriedade”, destaca Terezinha Busanello Freire, coordenadora estadual de Turismo Rural do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural)-Paraná.

A Rota da Lavanda faz parte do programa de turismo rural do IDR. Ao todo, seis propriedades fazem parte do programa: Santa Lavanda (Londrina); Lavandário Vale dos Sonhos (Witmarsum/Palmeira); Het Dorp Vilarejo Holandês (Carambeí); Alfazenda Brasil (Toledo); Recanto das Lavandas (Araucária) e Recanto Girassol (Umuarama). Nessas propriedades, juntos, os campos de lavanda estão dispostos em mais de 12 hectares.





BELOS CENÁRIOS

Além de apreciar os belos cenários dos lavandários, os turistas podem desfrutar de experiências gastronômicas e conhecer outros tipos de produtos derivados da lavanda.





“Todas as cidades que integram a Rota têm opções de hospedagem ou estão localizadas próximas a cidades com amplas opções de hospedagem”, destaca a coordenadora.

Ela explica que, como as propriedades ficam em diferentes cidades e a maior parte distante uma das outras, o turista pode fazer o tour em diferentes momentos e, assim, conhecer outros atrativos em cada região.





“Algumas propriedades atendem o ano todo, pois cultivam diferentes espécies de lavandas, o que possibilita ter campo florido o ano todo. Outras atendem em períodos específicos entre junho e janeiro (depende da região por conta do clima). Por isso é importante o turista agendar sua visita antes de ir”, ressalta.





