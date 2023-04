PR é o Estado que mais gerou empregos no comércio em fevereiro

Já Londrina teve, em fevereiro, saldo negativo no comércio, com 22 desligamentos a mais que contratações. De acordo com o Caged, comércio londrinense contratou em fevereiro 2.139 trabalhadores e demitiu 2.161.

Entre os municípios paranaenses, quem liderou as contratações foi Curitiba, com saldo de 326 novos empregos, seguida por Maringá (158), Colombo (121), Guarapuava (110), Cambé (95), Fazenda Rio Grande (69), Sarandi (62) e São José dos Pinhais (61).

O resultado é o saldo entre o número de admissões (37.915 trabalhadores) e desligamentos (35.774 pessoas). Atualmente, mais de 689 mil paranaenses trabalham de forma registrada no comércio, de um total de quase 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, de todos os setores.

O Paraná foi o estado que registrou o maior saldo na geração de empregos com carteira assinada no setor do comércio em fevereiro. É o que apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado na quarta-feira (29). Foram registrados 2.141 postos de trabalho no setor paranaense.





O desempenho do setor comercial que deu ao Paraná a liderança entre os estados está na contramão do cenário nacional, que teve uma retração de 1.325 vagas. Das 27 unidades da federação, apenas 13 tiveram mais contratações do que demissões no segmento no último mês.





Na sequência do Paraná no ranking nacional, aparecem São Paulo, com um saldo positivo de 1.964, Pará (1.184), Mato Grosso (551), Goiás, (539) e Tocantins (390). Minas Gerais (-1.477), Rio de Janeiro (-3.230) e Rio Grande do Sul (-1.101) tiveram desempenhos negativos.





O governador Carlos Massa Ratinho Junior ressalta que os resultados do Caged confirmam o bom momento da economia do Paraná. “Junto com os serviços, o segmento comercial é o que mais gera empregos, representando em torno de quase 60% das vagas que existem no mercado de trabalho. Portanto, é muito importante que o comércio esteja aquecido, ampliando as suas contratações”, afirmou.





Desde o início da série histórica do novo Caged, em janeiro de 2020, o setor do comércio do Paraná registrou saldos anuais positivos. Nos três últimos anos, as empresas instaladas em todo o Estado registraram 68.200 admissões a mais do que desligamentos com carteira assinada no segmento.