Preço dos alimentos tem leve queda em agosto nos supermercados de Londrina

O pacote dos itens essenciais que compõem a cesta básica ficou 2,4% mais barato em Londrina no último mês. De acordo com o levantamento mensal realizado em parceria pela UTFPR (Universidade Lógica Federal do Paraná) em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), o valor dos produtos para uma pessoa ficou em R$ 547,55, contra R$ 561,17 no mês anterior. Já para alimentar uma família composta por um casal e duas crianças, seriam necessários R$ 1.642,66.





Dos 13 itens que compõem a cesta básica nacional, dois deles apresentaram aumento nos preços em relação ao mês anterior: farinha de trigo (9,5%) e a carne (4,9%). O pão francês teve estabilidade no preço, enquanto dez produtos ficaram mais baratos, com destaque para a batata (26,2%), leite (20,2%), e óleo (10%). Outras reduções menos expressivas foram do tomate, arroz, banana, margarina, açúcar, café e feijão.

A carne, que é o produto que tem maior peso na cesta básica (neste mês, 46% do total), apresentou elevação em seu preço, ficando na média a R$ 38,16 o quilo, lembrando que na pesquisa passada estava a R$ 36,39. O preço mais barato encontrado foi de R$ 28,98 e mais elevado de R$ 43,98. A carne tem como referência sempre o coxão mole e se a peça for mais barata que fatiado é considerado o preço da peça.





Apesar da sequência de reduções no valor da cesta básica em Londrina desde março, o acumulado do ano resulta em elevação de 8,18%. Em janeiro, a cesta saia por R$ 506,13. Quando comparado com o valor da cesta básica de agosto do ano passado, o aumento é de 5,62%





A pesquisa mostra ainda que R$ 547,55 é o valor médio obtido a partir dos preços de onze supermercados pesquisados. No entanto, se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados, conseguiria esta mesma cesta por R$ 420,32 uma economia de 24%. Mas, em uma situação mais real, se o consumidor comprar todas as mercadorias que compõem a cesta básica no supermercado que apresenta os menores preços pagará por ela R$ 456,81 ou 17% mais barato que a média, porém, se comprar naquele que estiver mais caro, pagará R$ 631,01 ou 15% mais caro que a média.