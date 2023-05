Preço médio da gasolina cai R$ 0,26 ou 5% em Londrina, após anúncio da Petrobras

Segundo o levantamento do Procon Londrina nesta semana, o preço médio da gasolina e foi encontrad na cidade a R$ 5,12 em média, o mesmo valor do diesel. Já o etanol está em média a R$ 3,80 nas bombas. O órgão aponta que a redução da gasolina foi em média de R$ 0,26 e do diesel R$ 0,21, considerando os estabelecimentos fiscalizados.





Apesar de a Petrobras ter cortado o preço da gasolina nas refinarias em mais de 12% na terça-feira (16), o desconto não chegou na bomba para os consumidores,



A fiscalização do órgão de defesa do consumidor começou na segunda-feira (22) e vistoriou 44 postos de combustíveis ao longo da semana. O objetivo foi verificar se os estabelecimentos repassaram aos clientes as reduções de preços praticadas pela Petrobras.





De acordo com o diretor do Procon Londrina, Thiago Mota Romeiro, sete postos de combustíveis foram notificados por falta de nota fiscal de compra do produto. Os proprietários dos postos notificados terão 10 dias para apresentar a documentação. Caso contrário poderão sofrer sanções e multas.