Preços dos itens da cesta básica registram queda de 2% em Londrina

Há cinco meses, o preço da cesta básica em Londrina vem registrando quedas sucessivas. Em setembro, o conjunto de 13 itens considerados essenciais recuou 2,07%, somando R$ 519,44.





O resultado foi apresentado pelo relatório Evolução dos Preços da Cesta Básica Nacional em Londrina, elaborado mensalmente pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas).



Divulgado neste domingo (1), o estudo considerou os preços observados durante pesquisa realizada entre os dias 29 e 30 de setembro, em 11 redes supermercadistas do município, localizadas em todas as regiões da cidade.





O preço da cesta básica para uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, foi cotado a R$ 1.558,32 no mês passado.

Em agosto, a cesta básica havia fechado em R$ 530,41, uma retração de 4,7% ante julho. Na comparação com setembro de 2022, a redução foi ainda maior de 9,03%.





Naquele mês, a cesta básica custava R$ 570,99. E em relação ao preço observado em 1 de janeiro deste ano, a queda foi de 11,57%. O ano de 2023 começou com a cesta básica cotada a R$ 587,34.

ECONOMIA





Se o consumidor se dispusesse a comprar os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, pagaria R$ 101,93, uma economia de 19,6%. Nesse caso, a mesma cesta sairia por R$ 417,51.







Em uma situação mais real, em que o consumidor comprasse todas as mercadorias da cesta básica no supermercado com os menores preços, o custo cairia 8,9%, fechando em R$ 473,03. Na situação contrária, em que o consumidor adquirisse todos os itens no supermercado com os preços mais altos, a cesta básica subiria 14,2%, saindo por R$ 583,30.





