Prefeitura lança licitação de R$ 400 mil para reforma do CCI da zona leste de Londrina

Para melhorar as condições estruturais do CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da Região Leste, a Prefeitura de Londrina realizará uma reforma geral para proporcionar mais segurança, conforto e acessibilidade a todos que utilizam o equipamento público, referência para os idosos daquela região. A licitação para contratar os serviços da obra está aberta, com teto de R$ 390.572,40, e o certame de participação das empresas interessadas será realizado no formato Tomada de Preços (nº 015/2022).





A abertura dos envelopes está agendada para o dia 18 de outubro. Todos os detalhes sobre o processo licitatório podem ser conferidos no Portal da Prefeitura.

A revitalização do CCI Leste irá compreender uma série de intervenções, tanto na área interna como externa do prédio atual. Serão feitas adequações em paredes, pisos e cobertura, ajustes em ambientes, troca de portas e janelas, além de pintura completa em todo o CCI. Outros trabalhos envolvem a inserção de dispositivos de acessibilidade, manutenção e revisão de esquadrias metálicas, bem como de rufos e calhas, revestimentos de paredes e tetos, manutenção das instalações elétricas e hidráulicas.



Outras intervenções serão a substituição do portão de entrada do estacionamento, que passará a ser elétrico, e instalação de nova iluminação interna e holofotes externos. A SMI também solicitará à Londrina Iluminação, de forma complementar, a implantação de iluminação com sistema LED no entorno do CCI, que fica localizado na rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.